14:17 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Запорожье в подпольном цехе обнаружены 20 тонн спирта

Подпольный цех, в котором производили алкоголь, был выявлен в населенном пункте Запорожье.

В Запорожье в подпольном цехе обнаружены 20 тонн спирта

Так, в данном подпольном цехе была выявлена 21 тонна спирта. Такие данные распространили в пресс-службе Госпогранслужбы. Согласно сообщению – в процессе проверки установлено, что есть целый ряд адресов, где осуществляли производство, а также сбыт поддельного алкоголя – в населенном пункте Кирилловка. в частности. Продукция продавалась под видом элитных вин. Напитки эти готовили при помощи смешивания спирта плохого качества и воды, а также красителей и реактивов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вновь позволили продавать алкоголь в ночное время суток.


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