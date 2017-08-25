В Запорожье в подпольном цехе обнаружены 20 тонн спирта

Так, в данном подпольном цехе была выявлена 21 тонна спирта. Такие данные распространили в пресс-службе Госпогранслужбы. Согласно сообщению – в процессе проверки установлено, что есть целый ряд адресов, где осуществляли производство, а также сбыт поддельного алкоголя – в населенном пункте Кирилловка. в частности. Продукция продавалась под видом элитных вин. Напитки эти готовили при помощи смешивания спирта плохого качества и воды, а также красителей и реактивов.

Как сообщал УРА-Информ, в столице вновь позволили продавать алкоголь в ночное время суток.