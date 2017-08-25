В США министра финансов заподозрили в нецелевом использовании служебного самолета

Об єтом всем сообщает "The Hill".

По информации издания, жена Мнучина, она же актриса Луиз Линтон опубликовала в инстаграме сномок, на заднем плане которой был виден правительственный самолет. Однако сам пост был посвящен ее дизайнерской одежде стоимостью около 15 тыс. долларов.

Так, спустя некоторое время один из пользователей написал свою критику под фото со словами: "Рад, что мы могли заплатить за ваш маленький отпуск".

Таким образом, организация CREW потребовала обнародовать информацию о цене поездки Мнучина в Кентукки, а также его расходах на другие поездки на служебном самолете.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее глава украинского государства Петр Порошенко наградил орденом "За мужество" украинского летчика Александра Акопова, который 27 июля выполнил посадку аварийного пассажирского лайнера в аэропорту Стамбула "Ататюрк".