В Донецке террористы забрали у местного жителя продукты

Так, в н.п. Донецк около магазина террористы напали на местного жителя, а также отобрали у него продукты питания. Такие данные распространили недавно в пресс-службе Главного управления разведки Минобороны – в социальной сети Facebook.

Согласно данным ГУР, 23-го августа в Донецке военные 1 АК ВС России избили мирного местнго жителя – прямо около продовольственного магазина. Террористы, угрожая человеку оружием, забрали у него пакеты с продуктами, после чего скрылись.

Как сообщал УРА-Информ, в зоне АТО на Донбассе в течение последних 24 последних часов ранены трое силовиков – по итогам обстрелов террористами.