Украинской гривне исполнился 21 год

В этот же день в 1996 г. украинским главой государства издан Указ "Про денежную реформу". Этим документом со второго сентября 1996 г. была введена в обращение гривна. Согласно данным Нацбанка – план ввести свою национальную единицу имелся еще в 1990 г. у Верховной Рады УССР.

После одобрения Радой Украинской ССР 10-го декабря 1991 г. Акта провозглашения украинской независимости Президиум принял Постановление "Про одобрение названия и признаков денежной единицы страны", а второго марта 1992 г. - Постановление "Про разменную монету Украины". Эти документы определяют, что денежной единицей страны является гривна, а копейка – сотой ее частью.

Как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ранее снял ограничения на выдачу средств в иностранной валюте.