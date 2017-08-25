12:58 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Украинской гривне исполнился 21 год

Сегодня – 25 августа - украинской валюте - гривне, исполнился 21 год. 

Украинской гривне исполнился 21 год

В этот же день в 1996 г. украинским главой государства издан Указ "Про денежную реформу". Этим документом со второго сентября 1996 г. была введена в обращение гривна. Согласно данным Нацбанка – план ввести свою национальную единицу имелся еще в 1990 г. у Верховной Рады УССР.

После одобрения Радой Украинской ССР 10-го декабря 1991 г. Акта провозглашения украинской независимости Президиум принял Постановление "Про одобрение названия и признаков денежной единицы страны", а второго марта 1992 г. - Постановление "Про разменную монету Украины". Эти документы определяют, что денежной единицей страны является гривна, а копейка – сотой ее частью.

Как сообщал УРА-Информ, Нацбанк ранее снял ограничения на выдачу средств в иностранной валюте.


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