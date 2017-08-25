Пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области ликвидирован - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, на ликвидацию пожара сотрудникам пожарной службы понадобилось три дня.

"Учитывая масштаб пожара и скорость распространения за сильных порывов ветра, он был классифицирован как чрезвычайная ситуация", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время продолжается патрулирование территории для предотвращения возникновения повторных возгораний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупный пожар практически уничтожил село Новокаменку в Донецкой области. При этом люди заметили пожар, только когда начали гореть дома.