02:00 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100172221:labazovych

Пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области ликвидирован - ФОТО

Пожарным удалось ликвидировать возгорание на территории "Полесского природного заповедника" в Житомире.

Пожар на территории Полесского природного заповедника в Житомирской области ликвидирован - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации ведомства, на ликвидацию пожара сотрудникам пожарной службы понадобилось три дня.

"Учитывая масштаб пожара и скорость распространения за сильных порывов ветра, он был классифицирован как чрезвычайная ситуация", - отметили в ГСЧС.

В настоящее время продолжается патрулирование территории для предотвращения возникновения повторных возгораний.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", крупный пожар практически уничтожил село Новокаменку в Донецкой области. При этом люди заметили пожар, только когда начали гореть дома. 


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив