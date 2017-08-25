Покровск отпраздновал День Независимости огромным флагом и автопробегом

После торжественного собрания в зале заседания Покровского горсовета на главной площади города развернули огромный флаг Украины площадью 860 квадратных метров.

"860 метров - просто невероятное явление, - прокомментировал губернатор. - Никто из тех, кто принимает участие в этой церемонии, не остался равнодушным. Потому, что не может оставить равнодушным сопричастность к украинскому флагу.

Особая заслуга в том, что всё больше жителей Донетчины ощущают себя украинцами, по словам Павла Жебривского, принадлежит подрастающему поколению - детям и молодёжи.

Сегодня мы становимся свидетелями важных перемен - и в Украине в целом, и в Покровске в частности, - убеждён покровский городской голова Руслан Требушкин. - реформа децентрализации позволяет передать громадам финансовый ресурс и полномочия, мотивирует всех нас укреплять и развивать города и сёла, и вместе строить новое будущее.

Городские и областные руководители также проведали раненых бойцов в местном госпитале, где медицинскую помощь оказывают не только военнослужащим, но и горожанам.

Праздник завершился патриотическим автопробегом прифронтовыми городами Донецкой обасти, которому дали старт Павел Жебривский и Руслан Требушкин.