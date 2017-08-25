Об этом передает информационное агентство APNews.

Боевой налет коалиция совершила по столица государства - городе Сана, взрывы гримеле в южной части города - Фаг Аттан. Разрушены три жилых сооружения. На данный момент число погибших достигает 14 человек, включая женщин и их детей.

Согласно сообщениям портала, точное число пострадавших установить все еще не удалось, так как часть потерпевших остаются под обломками собственных домов.

Как известно, в стране идет гражданская война между законно избранным правительством и военными путчистами хутов. Первых поддерживает Саудовская Аравия и ряд других союзником на Ближнем востоке Азии.

В свою очередь путчисты контролируют северные ркгионы страны, а также удерживают позиции в столице. Правительство же с начала года смогла осуществить операцию по освобождению юго-западной части страны.

Хуты не являются признанной террористической организацией на международном уровне.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в июле в Йемене погибли как минимум 20 мирных жителей в результате авиаудара по группе гражданских переселенцев.