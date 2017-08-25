Пассажирский автобус упал в Керченский пролив

Из-за несоблюдение правил пересечения моста перевернулся пассажирский автобус. В результате погибло 18 человек. Об этом передают российские СМИ Краснодарского края.
Инцидент случился при переезде транпорта по внутреннему мосту порта в Тамани.
Согласно сообщению, без определенным признаков жизни обнаружено 18 человеческих тел. Остальные были подняты наверх спасателями и госпитализированы.
Состояние семерых пострадавших на данный момент очень тяжелое. Они получили множественные травмы несовместимые с жизнью.
Министерство чрезвычайных ситуаций уже рассматривает несколько версий случившегося. Основная причина - нарушения правил передвижения габаритными транспортными средствами по мосту.
Как сообщалось в "УРА-Информ", что РФ ранее упоминало о том, что не располагает материалами, о том как ведется строительство моста, однако руководство обещало ввести его в эксплуатацию в скором времени.