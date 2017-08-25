12:27 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донетчине отремонтирован водопровод "Горловка-Торецк"

На Донетчине уже отремонтирован участок водовода, имеющего 900 мм в диаметре.

На Донетчине отремонтирован водопровод

Речь – про водопровод "Горловка-Торецк" (около шахты им. Гагарина), который повредили еще в феврале 2017 г. – по итогам ведения боевых действий. Про это сообщили в пресс-центре штаба АТО, ссылаясь на сведения украинской стороны ОЦКК.

Согласно данным пресс-центра, из поврежденного водопровода каждый день вытекало от 14 до 15000 кубометров питьевой воды, заливавшей подвалы жителей частного сектора села Южное. Кроме того - вода попадала в выработки неработающей шахты им. Гагарина.

Как сообщал УРА-Информ, во Львове в июне часть населеного пункта лишилась водоснабжения.


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