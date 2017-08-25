16:52 25.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Ко Дню Шахтёра в Покровске дарили спортплощадки и квартиры

25 августа в Покровске (Донецкая область) состоялись торжества в честь предстоящего Дня работников угольной промышленности. Мероприятие посетил председатель Донецкой Облгосадминистрации Павел Жебривский. Он наградил выдающихся шахтёров, отметил тяжкий труд горняков, анонсировал новый план развития угольной отрасли.

Ко Дню Шахтёра в Покровске дарили спортплощадки и квартиры

Городской голова Руслан Требцюушкин отметил важность работы шахтёров для энергетической безопасности страны:

"Донетчина развивалась и строилась как угольный регион, - сказал он. - Благодаря нашему углю стали возможны многие экономические достижения прошлого, да и сейчас он лежит в фундаменте украинской энергетической системы. Поэтому люди, которые добывают подземное топливо, заняты делом стратегической важности".

Также Павел Жебривский и Руслан Требушкин открыли на базе Школы №33 в посёлке Шевченко современное футбольное поле с искусственным покрытием. По словам губернатора, такие же объекты вскоре появятся в других школах Покровска, и не только.

"Все мы хотим, чтобы наши дети были физически и умственно развиты, так как им предстоит стать лицом будущей обновлённой Донетчины, - отметил он. - Нам предстоит ещё немало сделать для этого, но сегодня мы стоим в начале пути"

Кроме того, в микрорайоне Солнечный мэр и губернатор передали сироте ключи от квартиры, отремонтированной за счёт местной власти. По словам Руслана Требушкина, до конца года для юных горожан, лишённых родительской опеки, планируется приобрести ещё четыре квартиры.


 
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