Ко Дню Шахтёра в Покровске дарили спортплощадки и квартиры

25 августа в Покровске (Донецкая область) состоялись торжества в честь предстоящего Дня работников угольной промышленности. Мероприятие посетил председатель Донецкой Облгосадминистрации Павел Жебривский. Он наградил выдающихся шахтёров, отметил тяжкий труд горняков, анонсировал новый план развития угольной отрасли.
Городской голова Руслан Требцюушкин отметил важность работы шахтёров для энергетической безопасности страны:
"Донетчина развивалась и строилась как угольный регион, - сказал он. - Благодаря нашему углю стали возможны многие экономические достижения прошлого, да и сейчас он лежит в фундаменте украинской энергетической системы. Поэтому люди, которые добывают подземное топливо, заняты делом стратегической важности".
Также Павел Жебривский и Руслан Требушкин открыли на базе Школы №33 в посёлке Шевченко современное футбольное поле с искусственным покрытием. По словам губернатора, такие же объекты вскоре появятся в других школах Покровска, и не только.
"Все мы хотим, чтобы наши дети были физически и умственно развиты, так как им предстоит стать лицом будущей обновлённой Донетчины, - отметил он. - Нам предстоит ещё немало сделать для этого, но сегодня мы стоим в начале пути"
Кроме того, в микрорайоне Солнечный мэр и губернатор передали сироте ключи от квартиры, отремонтированной за счёт местной власти. По словам Руслана Требушкина, до конца года для юных горожан, лишённых родительской опеки, планируется приобрести ещё четыре квартиры.