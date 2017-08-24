Над мэрией столицы Канады вывесили украинский флаг

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил на своей странице в Facebook.

Согласно его словам, это такой подарок для всех друзей Украины в Канаде, но прежде всего - для украинского общества.

"В самые тяжелые времена поколения украинцев в Канаде верили в нашу независимость - верят и сейчас! Это была возможность поблагодарить их за эту веру, преданность и поддержку", - отметил дипломат.

Отметим, что не только украинские символы добрались до Канады, но и наоборот. Ведь в этом году военнослужащие Канады впервые в истории примут участие в праздничном параде ко Дню Независимости на Крещатике.

Для участия в торжествах в Киев прибыл парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Мэтт ДеКорси.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", национальный флаг символизирует красоту природы, трудолюбие и свободолюбие народа. Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности, под сине-желтым флагом наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора, отметил Порошенко.