23:39 24.08.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Над мэрией столицы Канады вывесили украинский флаг

Правительство Оттавы подняло украинский флаг в знак почтения Дня Независимости Украины. 

Над мэрией столицы Канады вывесили украинский флаг

Об этом посол Украины в Канаде Андрей Шевченко сообщил на своей странице в Facebook. 

Согласно его словам, это такой подарок для всех друзей Украины в Канаде, но прежде всего - для украинского общества. 

"В самые тяжелые времена поколения украинцев в Канаде верили в нашу независимость - верят и сейчас! Это была возможность поблагодарить их за эту веру, преданность и поддержку", - отметил дипломат.

Отметим, что не только украинские символы добрались до Канады, но и наоборот. Ведь в этом году военнослужащие Канады впервые в истории примут участие в праздничном параде ко Дню Независимости на Крещатике.

Для участия в торжествах в Киев прибыл парламентский секретарь министра иностранных дел Канады Мэтт ДеКорси. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ"национальный флаг символизирует красоту природы, трудолюбие и свободолюбие народа. Под этим знаменем украинцы утверждали стремление к независимости и соборности, под сине-желтым флагом наши бесстрашные воины защищают страну от агрессора, отметил Порошенко.


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