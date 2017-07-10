За сутки КПВВ пересекли 32 тысячи граждан

Кроме того – пункты пропуска пересекли в течение суток примерно пять тысяч авто. Такое сообщение поступило от пресс-службы Госпогранслужбы страны. Согласно этим данным – через "Майорское" в течение последних 24-ех часов проследовало семь тысяч человек, а также примерно тысяча авто. Через пункт "Марьинка" – восемь тысяч граждан, а также примерно 1700 авто. Через "Новотроицкое" проследовало примерно шесть тысяч человек, а также полторы тысячи авто.

Как сообщал УРА-Информ, в течение последних суток в зоне АТО не было погибших и раненых силовиков.