10:31 10.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове от мусора расчистили 530 контейнерных площадки, - ОГА

Во Львове по состоянию на утро понедельника, 10 июля, от мусора уже расчистили 530 контейнерных площадки.

Во Львове от мусора расчистили 530 контейнерных площадки, - ОГА

Только за прошедшие сутки убрали еще 22 перенасыщенные контейнерные площадки. Об этом сообщили сегодня утром в Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, сейчас перенасыщенными остаются контейнерные площадки, которые обслуживает Компании "АВЕ-Львов".

На данные момент для вывоза мусора также подключились и другие перевозчики, - заварили в ОГА, добавив, что с контейнерных площадок, которые были накануне очищены, наладили текущий вывоз отходов. Также проводят мытье контейнеров с ТБО и дезинфицируют площадки", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 5 июля из Львова вывезли более 80% твердых бытовых отходов.


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