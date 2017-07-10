Во Львове от мусора расчистили 530 контейнерных площадки, - ОГА

Только за прошедшие сутки убрали еще 22 перенасыщенные контейнерные площадки. Об этом сообщили сегодня утром в Львовской областной государственной администрации.

По данным департамента развития и эксплуатации жилищно-коммунального хозяйства, сейчас перенасыщенными остаются контейнерные площадки, которые обслуживает Компании "АВЕ-Львов".

На данные момент для вывоза мусора также подключились и другие перевозчики, - заварили в ОГА, добавив, что с контейнерных площадок, которые были накануне очищены, наладили текущий вывоз отходов. Также проводят мытье контейнеров с ТБО и дезинфицируют площадки", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на 5 июля из Львова вывезли более 80% твердых бытовых отходов.