16:48 10.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
100169334:mysnichenko

Во Львове идет демонтаж Монумента Славы

Одну часть памятника Славы, который находится во Львове, ранее решили отгородить при помощи турникетов.

Во Львове идет демонтаж Монумента Славы

Дело в том, что часть монумента города является сейчас аварийной. Уже через пару дней стартует демонтаж данного монумента. Эти сведения сегодня распространил А. Москаленко – замгородского головы Львова. А 10-го июля в городе прошел выезд спецрабочей группы, которая изучает предложения по экспонированию монумента Славы. И согласно решению комиссии – памятник следует отгородить. Но как будет обустроена территория около монумента – пока что неясно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее – весной 2017 г. - был испачкан монумент князю Владимиру.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив