Во Львове идет демонтаж Монумента Славы

Дело в том, что часть монумента города является сейчас аварийной. Уже через пару дней стартует демонтаж данного монумента. Эти сведения сегодня распространил А. Москаленко – замгородского головы Львова. А 10-го июля в городе прошел выезд спецрабочей группы, которая изучает предложения по экспонированию монумента Славы. И согласно решению комиссии – памятник следует отгородить. Но как будет обустроена территория около монумента – пока что неясно.

Как сообщал УРА-Информ, в столице ранее – весной 2017 г. - был испачкан монумент князю Владимиру.