В зоне АТО погибших и раненных нет

Всего за вчерашний день было зафиксировано 38 обстрелов позиции сил антитеррористической операции на востоке Украины. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО,

несмотря на повышение вражеской огневой активности, ни один украинский воин вчера в результате боевых действий не пострадал. Вместе с тем на приморском направлении боевики 20 раз нарушали режим прекращения огня. Так из минометов чера были обстреляны наши позиции возле Березовой, Новотроицкого, Красногоровки и Новомихайловки. Там же, а также вблизи Широкино, Водяного, Павлополя, Гнутово и Марьинки, НВФ методично обстреливали украинские позиции из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового оружия, на отдельных участках - из вооружения БМП.

На донецком направлении боевики открывали огонь восемь раз. Почти все эти вооруженные провокации зафиксированы в пригороде Авдеевки. Особенно плотный огонь боевики открывали по нескольким опорным пунктам ВСУ на подступах к этому городу из почти всего имеющемуся у них пехотному вооружению, а также минометов калибров 120 и 82-мм. Кроме того, поздно вечером из противотанковых гранатометов было обстреляно одно из подразделений ВСУ, которое держит оборону неподалеку Верхнеторецкого.

На луганском направлении зафиксировано десять фактов применения оружия против украинских подразделений. Тут боевики стреляли из минометов в районе Крымского и Новотошковского. Вечером противник из пехотного вооружения обстреливали укрепления украинских армейцев у Донца и Золотого. Неподалеку Новоалександровки боевики били из БМП, а военнослужащие ВСУ, которые держат оборону в районе Новозвановки, боевики поздно вечером обстреляли из 82-мм минометов, автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Напомним, вчера в течение дня оперативная обстановка в районе проведения АТО существенных изменений не претерпела.