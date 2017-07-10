В Луцке горячая вода отключена из-за долгов за субсидии

Так, стартовали отключения в Луцке горячей воды. Причина – наличие у страны задолженности за предоставленные льготы людям, а также за субсидии. В 2017 г. страна не компенсировала предприятию города вообще ни копейки. Такое сообщение поступило от коммунального предприятия "Луцктепло".

Согласно имеющимся данным – задолженность на данный момент уже больше 130-ти млн гривен. На предприятии "Волыньгаз" были отключены первые котельные – от снабжения газом - на ул. Боженко и на улице Даньшина. По итогам без горячей воды будет сидеть весь город. У тепловиков нет средств для погашения долга.

Как сообщал УРА-Информ, в июне водоснабжение восстановили в н.п. Авдеевка.