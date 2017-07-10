Пограничники задержали полковника РФ - друга "Гиви" и "Моторолы" - ФОТО

Украинская контрразведка в воскресенье, 9 июля, задержала одного из главарей так называемой "Донецкой народной республики".
Это полковник ВДВ Валерий Гратов, более известный под позывным "Саныч". Как сообщает на своей страничке Facebook спикер Государственной погранслужбы Олег Слободян, Гратов был другом главаря ДНР Александра Захарченко и боевиков "Гиви" и "Моторола".
При задержании у него пограничники обнаружили поддельный украинский паспорт на имя Валерия Войтенко. При этом Слободян отметил, что украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека.
Главное условие - он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий на Донбассе, - заверили в Госпогранслужбу.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, Славянский районный суд Донецкой области осудил боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" к пяти годам ареста.