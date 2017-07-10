Пограничники задержали полковника РФ - друга "Гиви" и "Моторолы" - ФОТО

Это полковник ВДВ Валерий Гратов, более известный под позывным "Саныч". Как сообщает на своей страничке Facebook спикер Государственной погранслужбы Олег Слободян, Гратов был другом главаря ДНР Александра Захарченко и боевиков "Гиви" и "Моторола".

При задержании у него пограничники обнаружили поддельный украинский паспорт на имя Валерия Войтенко. При этом Слободян отметил, что украинская контрразведка получила данные о намерении ФСБ Российской Федерации назначить заместителем "министра госбезопасности Приднестровья" своего человека.

Главное условие - он должен быть кадровым российский военным с опытом боевых действий на Донбассе, - заверили в Госпогранслужбу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Славянский районный суд Донецкой области осудил боевика самопровозглашенной "Донецкой народной республики" к пяти годам ареста.