Под Киевом бойцы Нацгвардии впервые десантировались с воздуха - ФОТО, ВИДЕО

В свою очередь приземление происходило на специальную площадку.
В результате бойцы Нацгвардии остали очень довольны от таких испытаний. Кроме того, они хотели бы проводить учебно-тренировочные прыжки с самолетов различных типов.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время поисковых работ курсанты Национальной академии Службы безопасности Украины обнаружили останки 55 воинов, котрые погибли во время Второй мировой войны.
Национальная гвардия и Народная вооруженная милиция Китая договорились о сотрудничестве во врямя встречи командующего Нацгвардии Юрия Аллерова и военного атташе посольства Китая в Украине Цао Сяоцзяна.