12:50 10.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под Киевом бойцы Нацгвардии впервые десантировались с воздуха - ФОТО, ВИДЕО

В Киевской области подразделения Национальной гвардии Украины впервые выполнили прыжки с самолета АН-26 с высоты 800 и 1500 метров. 

Под Киевом бойцы Нацгвардии впервые десантировались с воздуха - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

По информации ведомства, десантники проходили раньше специальную подготовку для того, чтобы выполнить элемент десантирования с самолета.

В свою очередь приземление происходило на специальную площадку.

В результате бойцы Нацгвардии остали очень довольны от таких испытаний. Кроме того, они хотели бы проводить учебно-тренировочные прыжки с самолетов различных типов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время поисковых работ курсанты Национальной академии Службы безопасности Украины обнаружили останки 55 воинов, котрые погибли во время Второй мировой войны.


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