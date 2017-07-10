Под Киевом бойцы Нацгвардии впервые десантировались с воздуха - ФОТО, ВИДЕО

Об этом сообщает пресс-служба НГУ.

По информации ведомства, десантники проходили раньше специальную подготовку для того, чтобы выполнить элемент десантирования с самолета.

В свою очередь приземление происходило на специальную площадку.

В результате бойцы Нацгвардии остали очень довольны от таких испытаний. Кроме того, они хотели бы проводить учебно-тренировочные прыжки с самолетов различных типов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", во время поисковых работ курсанты Национальной академии Службы безопасности Украины обнаружили останки 55 воинов, котрые погибли во время Второй мировой войны.