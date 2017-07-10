12:51 10.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Киевщине ожидается высокая пожароопасность

Согласно информации Укргидрометцентра, на Киевщине в ближайшие пару дней будет чрезвычайно высокая опасность появления возгораний.

На Киевщине ожидается высокая пожароопасность

Так, с 10-го по 12-е июля в регионе вероятны пожары. Госслужба по делам ЧС страны уже предупредила про опасность возникновения возгораний в регионе. Такое сообщение поступило от пресс-службы.

Согласно имеющимся данным – в регионе – крове Фастова, а также Чернобыля и столицы, в пару ближайших дней будет очень высокая пожароопасность. Людей просят быть внимательными, соблюдать правила поведения в лесах, не становиться провокаторами возникновения возгораний в экосистемах.

Как сообщал УРА-Информ, на рынке Лондона пожар был локализован.


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