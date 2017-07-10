23:27 10.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Януковичу назначили государственного адвоката

Обвиняемому по делу о государственной измене бывшему президенту Украины Виктору Януковичу назначили государственного адвоката.

Януковичу назначили государственного адвоката

Региональный центр по предоставлению бесплатной вторичной правовой помощи в Киеве определил, что защищать Януковича в Оболонском районном суде города Киева будет адвокат Виталий Мешечеко. Как сообщили в региональном центре, такое решение было принято 7 июля.

При назначении адвоката в соответствии с законом Украины о бесплатной правовой помощи учитывалась специализация адвоката, его текущий уровень нагрузки и сложность производства, - отметили в центре, добавив, что адвокат должен прибыть для участия в заседании Оболонского суда к десяти часам утра 12 июля.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бывший президент Украины Виктор Янукович принимать участие в судебном процессе, по которому он проходит обвиняемым по статье о государственной измене, не будет. От также заявил, что отзывает своих адвокатов.


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