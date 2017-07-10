ГПУ расследует новые громкие дела против чиновников, - Луценко

Они будут направлены против представителей действующей власти, как исполнительной, так и законодательной. Об этом в воскресенье, 9 июля, в эфире одного из украинских телеканалов рассказал генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

По его словам, анализ действий судебной ветви власти - исключительная компетенция Национального антикоррупционного бюро. Поэтому ГПУ сейчас сосредоточена над деятелями прошлого и нынешнего дня с исполнительной и законодательной ветвей власти. Речь идет о депутатах и действующих министров, - пояснил генпрокурор, добавив, что ГПУ этим занимается параллельно с предоставлением оценки бывшему президенту Виктору Януковичу.

За прошлый год прокуратура отдала в суд 1200 взяточников действующей власти. И в этом году собираемся только увеличивать темпы и высоту должностей тех, кто разворовывает страну, - пообещал Луценко.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, генеральный прокурор Юрий Луценко допустил, что народные депутаты, на которых Генпрокуратура внесла представление о снятии неприкосновенности, могут убежать из Украины.