Депутаты Европарламента побывали в зоне АТО - ФОТО

В составе делегации находились сопредседатель Парламентского комитета ассоциации между Украиной и ЕС Дариуша Росати и его коллеги Михаэля Галера. Они побывали в Широкино, которое невозможно восстановить и отстроить, а также Мариуполь.

Депутаты пообщаются с переселенцами, нашими героями-морскими пограничниками. Об этом сообщила первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко.

По ее словам, депутат также намерены посетить Волноваху, КПВВ и другие важные объекты – написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Украина делает все возможное, чтобы "как можно больше европейских партнеров увидели последствия российской гибридной войны против Украины, осознали лживость и опасность путинского режима", - написала на своей страничке в Facebook Геращенко, которая сопровождала делегацию на Донбассе.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне члены Европарламента посетили Авдеевку и контрольный пункт въезда/выезда Майорское на Донбассе.