За день а Донбассе обошлось без потерь среди украинских военных

К счастью, сегодня обошлось без потерь среди украинских военных. Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, сегодня в течение дня оперативная обстановка в районе проведения АТО существенных изменений не претерпела.

Подконтрольные России боевики не прекращают нарушать договоренности о прекращении огня и продолжают обстреливать позиции ВС Украины.

В штабе также отметили, что на Приморском направлении боевики обстреляли военных в районе Павлополя и Широкино, на Донецком - около полудня обстреляли из противотанковых гранатометов силы АТО в районе Авдеевки.

На Луганском направлении боевики из минометов обстреляли опорные пункты неподалеку Крымского и Новотошковского. После обеда также обстреляли из стрелкового оружия одно из подразделений ВС Украины возле поселка Желтое.

Напомним, украинская азведка рассказала об очередных случаях дезертирства боевиков на Донбассе.