В воскресенье в Украине будет прохладно и дождливо

Дожди ожидаются преимущественно в западных областях. Вечером придут в Одесскую и Винницкую области. Температура воздуха днем не поднимутся выше 20-25 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 метров на секунду.

В Киеве сегодня днем местами кратковременный небольшой дождь, ночью без осадков, Температура воздуха ночью составит 11-13 градусов тепла. Днем будет от 23 до 25 теплых градусов.

На западе Украины также кратковременный дождь. Ночная температура воздуха составит 8-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.

На севере страны в воскресенье ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Ночью столбики термометров покажу от 8 до 14 градусов со знаком плюс. Днем будет от 19 до 26 градусов тепла.

В центре Украины местами кратковременный дождь.

На востоке Украины ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 8-15 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 20-26 градусов.

На юге страны сегодня также кратковременный дождь, утром и днем сильный, местами грозы. Температура воздуха не опустится ниже 12-20 градусов тепла. Днем воздух раскалится до 21-30 градусов.

В Крыму ночью без осадков, днем местами кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 14-19 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.