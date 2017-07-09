В Лондоне прошел гей-парад - ФОТО

Так, гей-парад стартовал от станции метро Oxford Circus в центре города и завершился еподалеку от садов Whitehall Gardens, выходящих на набережную Темзы.

При этом мероприятие было посвящено 50-летию декриминализации гомосексуальных отношений в Англии и Уэльсе. Кроме того, на параде под названием "Pride in London" собрались свыше 1,5 миллиона человек.

Однако еще больше, чем участников, на улицах собралось зрителей парада. Они выстроились вдоль улиц, по которым проходил маршрут "Pride in London" и бурно встречали участников в ярких костюмах и на эффектных платформах.

Среди участников парада было много иностранцев, некоторые даже приехали в Лондон специально, чтобы принять участие в этом событии. Все они рассказывают, что счастливы быть такими, какие они есть.

Стоить отметить, что несмотря на большое количество участников, на улицах Лондона было не очень много полиции. В свою очередь порядок поддерживали организаторы, которые направляли и координировали колонны участников.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Киеве возле Дома учителя стартовал Марш равенства, в котором приняли участие около тысячи активистов.