В Сирии начало действовать соглашение о перемирии

Такие данные передает BBC.

Согласно недавно полученным сведениям, режим прекращения огня начал действовать в провинциях Дар'а, Кунейтра и Сувейда.

Отметим, данное соглашение было достигнуто в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. В часности, его поддержали эксперты из России, Соединенных Штатов и Иордании.

"Принятое решение о прекращении огня является приоритетом для американской стороны и важным шагом на пути к конечному миру в стране", - заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.

К слову, стороны конфликта должны прекратить боевые действия в особенно сложных с точки зрения безопасности районах Сирии.

Таким образом, Вашингтон и Москва реализуют совместную договоренность по Сирии - первую с того момента, как Трамп стал президентом США.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские власти намерены изменить подход к урегулированию ситуации в Сирии. В связи с новой тактикой президент страны Башар Асад может и дальше оставаться на своем посту.