В Сирии начало действовать соглашение о перемирии

С сегодняшнего дня, 9 июля 2017 года, в трех юго-западных районах Сирии начал действовать режим прекращения огня, о котором договорились Россия и США
Такие данные передает BBC.
Согласно недавно полученным сведениям, режим прекращения огня начал действовать в провинциях Дар'а, Кунейтра и Сувейда.
Отметим, данное соглашение было достигнуто в ходе саммита "Большой двадцатки" в Гамбурге. В часности, его поддержали эксперты из России, Соединенных Штатов и Иордании.
"Принятое решение о прекращении огня является приоритетом для американской стороны и важным шагом на пути к конечному миру в стране", - заявил советник президента США по национальной безопасности Герберт Макмастер.
К слову, стороны конфликта должны прекратить боевые действия в особенно сложных с точки зрения безопасности районах Сирии.
Таким образом, Вашингтон и Москва реализуют совместную договоренность по Сирии - первую с того момента, как Трамп стал президентом США.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", американские власти намерены изменить подход к урегулированию ситуации в Сирии. В связи с новой тактикой президент страны Башар Асад может и дальше оставаться на своем посту.