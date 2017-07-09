Мир должен объединиться против российской агрессии,- Гройсман

Согласно словам Гройсмана, украинское государство в настоящее время проходит непростой этап восстановления своей территориальной целостности и защиты суверенитета.

"В 21 столетии агрессия Россия должна быть тем, вокруг чего мы объединимся",- отметил премьер-министр Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", Канада сейчас видит немалый потенциал во взаимодействии с Украиной. По словам канадского министра – их страна Украине большой друг. Страны недавно открыли новую страницу для своих отношений и возлагают немалые надежды на дальнейшее сотрудничество.

Украина, со своей стороны, планирует оставаться Канаде надежным партнером – подчеркнул Гройсман на этой встрече.