10:30 08.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине обесточенными остаются 17 населенных пунктов

Все населенные пункты в Украине, которые остаются без электроснабжения - в Черкасской области.

В Украине обесточенными остаются 17 населенных пунктов

Так, по итогам непогоды в нашей стране – сильных ливней, гроз, порывов ветра, в Украине 17-ть населенных пунктов остаются обесточенными. Такие сведения распространили в пресс-центре ГСЧС.

Так, состоянием на утро восьмого июня 17-ть населенных пунктов остаются без энергоснабжения. Обесточены они были еще первого, а также второго июля. К восстановлению снабжения энергией сейчас привлечены бригады облэнерго – говорится на веб-сайте ГСЧС. Ранее при этом сообщалось, что обесточенными из-за непогоды остаются 68 городов и сел.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ГСЧС анонсировали ухудшение погодных условий.


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