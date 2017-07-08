В Украине обесточенными остаются 17 населенных пунктов

Так, по итогам непогоды в нашей стране – сильных ливней, гроз, порывов ветра, в Украине 17-ть населенных пунктов остаются обесточенными. Такие сведения распространили в пресс-центре ГСЧС.

Так, состоянием на утро восьмого июня 17-ть населенных пунктов остаются без энергоснабжения. Обесточены они были еще первого, а также второго июля. К восстановлению снабжения энергией сейчас привлечены бригады облэнерго – говорится на веб-сайте ГСЧС. Ранее при этом сообщалось, что обесточенными из-за непогоды остаются 68 городов и сел.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в ГСЧС анонсировали ухудшение погодных условий.