17:54 08.07.2017 | Общество | Новости
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В Швеции пройдет фестиваль без мужчин

Швецкий комик по имени Эмма Кнюккаре выступила с предложением устроить вскоре "фестиваль без мужчин".

В Швеции пройдет фестиваль без мужчин

Такой фестиваль станет своего рода ответом на сексуальные домагательства, которые фиксируют в стране во время музыкальных фестивалей. Про это передает ВВС. Кнюккаре предложила сделать действительно крутой фестиваль, на котором вообще не будет мужчин.

Комик отметила, что данное мероприятие, на который вход будет разрешен лишь женщинам, будет проходить, пока мужчины не научатся манерам поведения. Вскоре комик также подтвердила и то, что фестиваль вскоре действительно пройдет.

Как сообщал УРА-Информ, в Киеве запланировано проведение фестиваля клумб на воде.


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