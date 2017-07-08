В ГСЧС предупредили о пожароопасности в Украине

Так, в некоторых регионах страны восьмого июля прогнозируется высокий уровень пожароопасности. Такое сообщение поступило от пресс-службы Госслужбы ЧС. Согласно сведениям Укргидрометцентра, сегодня – восьмого июля – во многих районах Полтавщины и Харьковщины, а также на Черкасчине и еще в нескольких регионах ждут высокой (четвертого уровня), а также чрезвычайной (пятого уровня) пожароопасности.

По этой причине в ГСЧС просят людей соблюдать правила пожаробезопасности, не провоцировать возникновение возгораний в экосистемах.

Как сообщал УРА-Информ, ранее на Николаевщине спасатели занимались устранением множества пожаров.