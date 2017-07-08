Российская Федерация ежемесячно завозит оружие на Донбасс

Российские власти ежемесячно поставляют на восток Украины по меньшей мере 500 тысяч боеприпасов и 5 тысяч тонн топлива.
Такие сведения сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины.
По словам Муженко, в настоящее время продолжаются поставки военной техники и горюче-смазочных материалов со стороны российского противника.
Кроме того, в Донбассе развиваются полноценные военные группировки.
Так, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей созданы и развернуты первые и вторые "армейские корпуса", численность более 30 000 человек.
Кстати, данное управление создано 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ВСУ уже практически набрана тысяча офицеров запаса. И с призывом их на службу сейчас не возникает особенных трудностей.