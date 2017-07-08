03:00 08.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Российская Федерация ежемесячно завозит оружие на Донбасс

Российские власти ежемесячно поставляют на восток Украины по меньшей мере 500 тысяч боеприпасов и 5 тысяч тонн топлива.

Российская Федерация ежемесячно завозит оружие на Донбасс

Такие сведения сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины.

По словам Муженко, в настоящее время продолжаются поставки военной техники и горюче-смазочных материалов со стороны российского противника.

Кроме того, в Донбассе развиваются полноценные военные группировки.

Так, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей созданы и развернуты первые и вторые "армейские корпуса", численность более 30 000 человек. 

Кстати, данное управление создано 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ВСУ уже практически набрана тысяча офицеров запаса. И с призывом их на службу сейчас не возникает особенных трудностей.


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