Российская Федерация ежемесячно завозит оружие на Донбасс

Такие сведения сообщил начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко во время заседания военно-научного совета ВСУ и Национальной академии наук Украины.

По словам Муженко, в настоящее время продолжаются поставки военной техники и горюче-смазочных материалов со стороны российского противника.

Кроме того, в Донбассе развиваются полноценные военные группировки.

Так, на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей созданы и развернуты первые и вторые "армейские корпуса", численность более 30 000 человек.

Кстати, данное управление создано 8-й общевойсковой армией Южного военного округа.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в ВСУ уже практически набрана тысяча офицеров запаса. И с призывом их на службу сейчас не возникает особенных трудностей.