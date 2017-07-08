01:26 08.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Под посольством Польши задержаны 29 граждан – СБУ

Сотрудники СБУ провели задержание граждан около посольства Польши.

Под посольством Польши задержаны 29 граждан – СБУ

Так, были задержаны 29 граждан, которые устроили акцию около посольства Польши. Акция была заказана спецслужбами России – отметили в СБУ. Данное мероприятие носило провокационный характер.

В итоге правоохранители провели задержание 29-ти граждан, которые за деньги в размере тысячи гривен каждому пробовали устроить хулиганские действия около здания консульства. Как планировал организатор акции – члены спортклубов под видом организации молодежи должны были приехать к зданию и устроить там демонстративного вида акцию, а потом поджечь чучело.

Как сообщал УРА-Информ, ранее львовяне в знак протеста перекрыли дорогу.


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