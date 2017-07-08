На Донетчине обнаружен тайник с боеприпасами

Так, в тайнике на Донетчине выявлены патроны в количестве 80-ти штук, а также медаптечка, которая была изготовлена в России. Также найдено и воинское снаряжение. Такое сообщение поступило от пресс-центра Госпограничной службы страны.

Также сказано, что седьмого июля 2017 г. пограничники регионального управления востока вместе с работниками Нацполиции в ходе внедрения оперативных данных выявили схрон боеприпасов. Боеприпасы выявили в одном из заброшенных зданий в н.п. Новотроицкое, около н.п. Мариуполь – сказано в сообщении.

Как сообщал УРА-Информ, террористы на Донбассе разворовывают боеприпасы.