11:34 08.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе за сутки террористы обстреляли ВСУ 22 раза

По итогам ведения военных действий на востоке Украины ранения получили четверо.

На Донбассе за сутки террористы обстреляли ВСУ 22 раза

Так, сейчас ситуация в зоне проведения АТО на востоке сейчас все такая же напряженная. Про это говорится в данных пресс-центра АТО в социальной сети. В течение прошлых суток гибридные войска России 22 раза обстреливали позиции бойцов ВСУ.

При этом в том числе - семь раз террористы использовали минометы разнообразных калибров и также единожды стреляли из танковых орудий. За прошлые сутки при этом по итогам боевых действий ранены двое украинских силовиков, а также еще двое получили травмы. Максимальное число обстрелов замечено на Приморском направлении.

Как сообщал УРА-Информ, Россия каждый месяц привозит на Донбасс оружие.


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