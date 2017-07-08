На Донбассе за сутки террористы обстреляли ВСУ 22 раза

Так, сейчас ситуация в зоне проведения АТО на востоке сейчас все такая же напряженная. Про это говорится в данных пресс-центра АТО в социальной сети. В течение прошлых суток гибридные войска России 22 раза обстреливали позиции бойцов ВСУ.

При этом в том числе - семь раз террористы использовали минометы разнообразных калибров и также единожды стреляли из танковых орудий. За прошлые сутки при этом по итогам боевых действий ранены двое украинских силовиков, а также еще двое получили травмы. Максимальное число обстрелов замечено на Приморском направлении.

Как сообщал УРА-Информ, Россия каждый месяц привозит на Донбасс оружие.