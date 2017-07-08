19:59 08.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе террористы активизировали агитацию среди местного населения

Террористы востока начали активнее агитировать местное население.

На Донбассе террористы активизировали агитацию среди местного населения

Так, на востоке нашей страны боевики приступили к более активной агитации среди местных жителей. Такое сообщение поступило от разведки украинского Минобороны.

Отныне известно, что руководство ДНР и ЛНР сделало более активной агитацию среди местных жителей по поводу того, чтобы они вступали в ряды террористов. И все это - на фоне падения экономики в так называемых "ДНР/ЛНР". Таким образом - оккупационным командованием теперь проводятся более интенсивные агитационные мероприятия среди местных. Это все направлено на  пополнение гражданами частей 1 и 2 боевиков.

Как сообщал УРА-Информ, также разведка передала об ухудшении экономической ситуации в ОРДЛО.


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