На Донбассе террористы активизировали агитацию среди местного населения

Так, на востоке нашей страны боевики приступили к более активной агитации среди местных жителей. Такое сообщение поступило от разведки украинского Минобороны.

Отныне известно, что руководство ДНР и ЛНР сделало более активной агитацию среди местных жителей по поводу того, чтобы они вступали в ряды террористов. И все это - на фоне падения экономики в так называемых "ДНР/ЛНР". Таким образом - оккупационным командованием теперь проводятся более интенсивные агитационные мероприятия среди местных. Это все направлено на пополнение гражданами частей 1 и 2 боевиков.

Как сообщал УРА-Информ, также разведка передала об ухудшении экономической ситуации в ОРДЛО.