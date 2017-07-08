Боевики в субботу 11 раз открывали огонь

К счастью, потерь среди бойцов сил антитеррористической операции вследствие вражеских обстрелов не было. Вместе с тем, как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, на приморском направлении сегодня зафиксировано пять вражеских вооруженных провокаций.

Четыре из них противник, используя вооружение БМП, гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие, совершил по позициям сил АТО в районе Широкино. Кроме того, ночью захватчики из минометов калибра 120 мм обстреляли оборонительные укрепления в окрестностях Марьинки.

На донецком направлении незаконные вооруженные формирования открывали огонь по опорным пунктам сил АТО вблизи Зайцевого, Песков и дважды - в пригороде Авдеевки. Здесь они применяли почти весь имеющийся у них спектр пехотного вооружения, а также крупнокалиберные пулеметы и БМП.

На луганском направлении противник проявлял свою враждебную активность только в районе Бахмутской трассы. В частности, около полудня, бил по защитникам поселка Крымское из автоматических станковых гранатометов и минометов калибра 82 мм.

Напомним, на в тайнике выявлены патроны в количестве 80-ти штук, а также медаптечка, которая была изготовлена в России. Также найдено и воинское снаряжение.