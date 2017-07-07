ВСУ испытали ракетный комплекс "Корсар", - ФОТО

Украинская армия провела испытания переносного ракетного комплекса Корсар производства конструкторского бюро Луч.
Об этом сообщили в пресс-службе КБ на странице в Facebook.
По информации ведомства, ракетный комплекс успешно поразил бронированную цель типа "танк" на расстоянии свыше 2 тысяч метров в условиях сильного бокового ветра.
При этом все поражения состоялись в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины.
"Корсар работает", – говорится в сообщении.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", примерно 20 процентов военных ВСУ уже к концу нынешнего года должны будут перейти к новой схеме своего питания.