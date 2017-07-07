13:49 07.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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ВСУ испытали ракетный комплекс "Корсар", - ФОТО

Украинская армия провела испытания переносного ракетного комплекса Корсар производства конструкторского бюро Луч.

ВСУ испытали ракетный комплекс

Об этом сообщили в пресс-службе КБ на странице в Facebook.

По информации ведомства, ракетный комплекс успешно поразил бронированную цель типа "танк" на расстоянии свыше 2 тысяч метров в условиях сильного бокового ветра.

При этом все поражения состоялись в верхний бронированный лист цели, что гарантирует полное уничтожение боевой машины.

"Корсар работает", – говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", примерно 20 процентов военных ВСУ уже к концу нынешнего года должны будут перейти к новой схеме своего питания.


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