В Украине за шесть лет 26 тысяч человек погибли в авариях – Минздрав

Так, согласно данным Минздрава – примерно 26 тысяч граждан по итогам аварий за последние шесть лет погибли, и еще больше 200-от тысяч были ранены. Известно, что в Украине одна из наиболее тяжелых ситуаций по смертности от ДТП среди стран Европы.

При этом все еще на низком уровне организация безопасности движения по дорогам. Лишь в прошлом – 2016-ом – году, число аварий увеличилось на пять процентов, а количество же жертв аварий стало больше на шесть процентов – если сравнивать с 2015 г.

Как сообщал УРА-Информ, масштабное ДТП произошло в столице. По итогам этой аварии есть пострадавшие. Авария была на Петровке.