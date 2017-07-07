15:42 07.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В Украине ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

В нашей стране уже в ближайшие дни ждут дождей, а также шквального ветра.

В Украине ожидается ухудшение погодных условий – ГСЧС

Так, представители ГСЧС недавно предупредили украинских граждан про скорое ухудшение погоды. В частности – ждут грозу, шквалы – сразу в 12-ти регионах страны. Такое сообщение посупило от ГСЧС седьмого июля.

Согласно сведениям Укргидрометцентра, уже седьмого июня на востоке, а также на Харьковщине, в Запорожской области будут грозы, сильные порывы ветра - говорится в сообщении. При этом также передавали сильный ливень восьмого июля в десяти регионах страны.

Как сообщал УРА-Информ, на Николаевщине сейчас работники ГСЧС занимаются устранением пожаров. В области замечено рекордное число возгораний.


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