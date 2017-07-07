В пятницу погода порадует легкой прохладой

Вместе с тем на значительной части территории Украины синоптики обещают сухую, солнечную и ясную погоду.

Средняя температура воздуха в Украине днем будет колебаться от 20 до 25 градусов тепла. Ветер северо-западный, 5-10 метров на секунду.

В Киеве сегодня без осадков. Температура воздуха ночью составит 11-13 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 21-23 градусов.

На западе Украины в пятницу сухо и тепло. Температура воздуха ночью сохранится на уровне 6-13 градусов тепла. Днем потеплеет до 19-25 градусов.

На севере страны сегодня также сухо, ясно и солнечно. Только днем в Сумской области возможен небольшой кратковременный дождь. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов со знаком плюс. Днем термометры покажут от 17 до 24 градусов выше нуля.

В центре Украины без осадков, только ночью в Днепропетровской области кратковременный дождь. Температура воздуха ночью удержится в пределах 8-15 теплых градусов. Днем воздух прогреется до 19-25 градусов.

На востоке в пятницу облачно с прояснениями, кратковременный дождь, ночью местами сильный, кое-где с грозой. Температура воздуха ночью составит 10-15 теплых градусов. Днем будет от 19 до 25 градусов со знаком плюс.

В южных регионах 7 июля ночью кратковременный дождь, в Херсонской и Запорожской областях местами сильный, кое-где с грозой. Днем существенных осадков синоптики не обещают. Ночью термометры покажут от 11 до 18 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 21-27 градусов.

В Крыму ночью кратковременный дождь, кое-где с грозой, днем без существенных осадков. Температура воздуха ночью не опустится ниже 14-19 градусов со знаком плюс. Днем воздух прогреется до 22-27 градусов.