В Луганской области без света остаются 40 тысяч абонентов

Электроснабжение не поступает из-за повреждения магистральной линии электропередач в города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное. Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на пятницу, сразу после полуночи, возле города Счастье Луганской области по предварительным данным произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ. Причина повреждения в настоящее время устанавливается.

Вместе с тем частично без электроснабжения остались жители ряда городов. Сейчас к восстановлению электроснабжения приступили бригады облэнерго.

В ГосЧС также отметили, что в четверг восстановлено электроснабжение 44 населенных пунктов в трех областях. Так вчера в Закарпатской области восстановили электроснабжение в 18 населенных пунктах, в Львовской - 17 и Черкасской - девять.

Они были обесточены ночью на 5 июля, напомнили в ведомстве, добавив, что по состоянию на семь часов утра сегодняшнего дня остаются обесточенными 24 населенных пункта в Черкасской области.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, бригадами облэнерго, по состоянию на утро четверга, 6 июля, было восстановлено электроснабжение 19 населенных пунктов, которые были обесточены в результате непогоды 4 июля.