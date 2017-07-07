В Китае построили солнечную электростанцию в форме панды - ФОТО

Об этом пишет The Mashable. По информации издания, солнечную электростанцию начали строить в 2016 году.

Отметим, что она состоит из черно-белых элементов, фигура медведя становится различимой при взгляде сверху.

На данный момент мощность электростанции составляет 50 мегаватт, в дальнейшем она достигнет 100 мегаватт. После полного запуска электростанция будет производить энергии до 3,2 миллиарда киловатт в час.

Кроме того, при электростанции будет создан центр для обучения молодежи.

Также стало известно, что за 25 лет эксплуатации станция выработает столько же энергии, сколько высвободилось бы при сжигании 1056 миллионов тонн угля.

Кстати, Panda Green Energy намерена построить еще несколько таких станций.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на Львовщине запустят шесть электростанций. К примеру - две ветроэлектростанции должны быть запущены уже в нынешнем году, а также заработают еще три солнечные электростанции и одна гидроэлектростанция.