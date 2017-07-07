В четверг на Донбассе погиб один украинский военнослужащий

За прошедшие сутки противник 25 раз обстрелял позиции украинских военных в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе. В результате боевых действий погиб один украинский военнослужащий, еще один получил ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, вчера на приморском направлении боевики открывали огонь 11 раз. Из стрелкового оружия и гранатометов боевики стреляли в районе Широкино, Лебединского, Водяного, Гнутово, Павлополя, севернее - у Новотроицкого и Марьинки. Кроме того, вблизи Широкино НВФ открывали огонь из минометов.

На донецком направлении было зафиксировано восемь вражеских вооруженных провокаций. Утром и днем боевики сконцентрировали свой огонь в северном пригороде временно оккупированного Донецка. Там НВФ неоднократно открывали огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и время от времени - из вооружения БМП по оборонным укреплениям ВСУ в районе Авдеевки, Опытного, Песков и Невельского. Вечером боевики провели плотный обстрел позиций сил АТО в районе Троицкого. Там применялись минометы калибра 120-мм, вооружение БМП, гранатометы различных модификаций и крупнокалиберные пулеметы.

На луганском направлении боевики шесть раз открывали огонь, однако запрещенного оружия там зафиксировано не было.

Напомним, боевики в среду, 5 июля, 13 раз нарушали режим тишины в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе.