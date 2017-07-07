По всей Николаевской области спасатели тушат пожары

Начиная с вчерашнего дня случаи возгорания обнаружены почти во всех районах области, а в некоторых населенных пунктах по нескольку огневых случаев одновременно. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Николаевской области, три пожара зафиксированы в Витовском и Ингульском районах области.

Их площадь уже составляет более двух гектар каждая. Ситуация с пожарами на открытых территориях вызывает существенную обеспокоенность ведь их количество бьет все рекордные показатели, - говорится в заявлении облуправления ведомства.

В ведомстве также заверили, что на данным момент все подразделения ГосЧС в области работают в усиленном режиме. Для ликвидации пожаров привлекаются резервная техника и личный состав. В некоторых случаях на место пожара направляются отделения из соседних или граничащих районов, - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, спасателям удалось потушить лесной пожар в Херсонской области на территории Чулаковского лесничества. Во вторник, 10:35 огонь полностью пожар, который возник 3 июля вблизи села Чулаковка Голопристанского района, полностью ликвидирован.