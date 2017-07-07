На трех пляжах Затоки запретили купаться

Пробы, отобранные с центрального пляжа, а также баз отдыха "Шелковик" в Солнечном районе Затоки и "Кобзарь" Лиманского района этого же поселка не соответствуют нормативным требованиям. Как сообщила в четверг, 6 июля, заведующая отделом организации санитарно-эпидемиологических исследований Главного управления Одесский областной лабораторный центр Министерства здравоохранения Украины Елена Варецкая, качество морской воды по санитарно-микробиологическим показателям на пляжах Одесской области соответствует нормативным требованиям и пригодно для морского водопользования.

Вместе с тем на трех пляжей курортной Затоки эти нормы нарушены, - заявила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 17 июня ученые заявили, что Черное море, самое темное море в мире, изменило свой цвет. В некоторых местах вместо темно-синего специалисты увидели бирюзовый. Гуще всего такие светлые пятна у берегов Румынии, Болгарии и Украины.