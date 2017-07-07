Доказательства против Розенблата нанесут удар репутации всей Рады, - Луценко

В заседании принимают участие генеральный прокурор Юрий Луценко, глава САП Назар Холодницкий и заместитель антикоррупционного прокурора Владимир Кривенко. Перед заседанием генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что доказательства против Розенблата по так называемому "янтарному делу" нанесут удар репутации всей Верховной Рады Украины.

Он также отметил, что сегодняшнее заседание будет самый тяжелым, поскольку доказательства на видео против Розенблата. Я не представляет, как Розенблат будет защищаться, - отметил генпрокурор.

Напомним, Специализированная антикоррупционная прокуратура пообещала представить видеоподтверждение участия Розенблата в незаконных схемах.

Как сообщал УРА-Информ, Комитет по вопросам регламента и организации работы Верховной Рады в четверг, 6 июля, во время заседание признал недостаточно обоснованными представления генерального прокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности и арест народного депутата от фракции "Народный фронт" Максима Полякова. Это уже четвертый отказ профильного комитета. Накануне комитет не поддержал снятие неприкосновенности уже с трех народных депутатов Андрея Лозового, Олеся Довгого и Евгения Дейдея.