Авария на Луганской ТЭС произошла из-за обстрела боевиков

В пятницу утром, 7 июля, российские наемники в который раз обстреляли Луганскую ТЭС. Из-за чего из строя произошло аварийное отключение высоковольтной линии электроснабжения "Лисичанская 220 кВ".

Об этом сообщили в пресс-службе Луганской областной государственной администрации. Согласно сообщению, сегодня, после полуночи в результате вражеского обстрела Луганская ТЭС снова вышла.

Без электроснабжения в два часа ночи осталась вся территория Луганской области. Социальные объекты, больницы, перешли на резервные источники питания - генераторы.

В течение этой ночи до четырех часов утра оставался обследованным поврежденный участок линии электросети, к ремонту которой приступили сотрудники "Укрэнерго" в девять часов утра.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро пятницы, 7 июля, в Луганской области без света остаются около 40 тысяч абонентов. Электроснабжение не поступает из-за повреждения магистральной линии электропередач в города Северодонецк, Лисичанск, Новодружевск, Приволье, Сватово, Кременная и Рубежное.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, в ночь на пятницу, сразу после полуночи, возле города Счастье Луганской области по предварительным данным произошло повреждение магистральной линии электропередач 220 кВ. Причина повреждения в настоящее время устанавливается.