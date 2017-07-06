17:23 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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Во Львове переполненные мусорные баки отследят при помощи онлайн-карт

В н.п. Львов возникла возможность отслеживать наличие переполненных мусорных бачков.

Во Львове переполненные мусорные баки отследят при помощи онлайн-карт

Так, во Львове разработали онлайн-карту, которая будет показывать места, в которых имеются переполненные отходами мусорные баки. Известно также, что из города уже было вывезено примерно 92 процента мусора. Такое сообщение поступило от пресс-службы ЛОГА.

На сайте ОГА на данный момент имеется перечень контейнеров с мусором, что переполнены. А данный момент уже было удалено около 400-от контейнеров, что ранее были перегружены, было вывезено шесть тысяч тонн мусора. Отходы из города сейчас вывозит сразу шесть перевозчиков – добавила пресс-служба.

Как сообщал УРА-Информ, власть Львов просто не успевает с вывозом мусора в ранее установленный срок.


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