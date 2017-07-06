02:00 06.07.2017 | Общество | Новости
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В океанах Земли скопилось 268 тысяч тонн пластиковых отходов

Максимально загрязнена пластиковыми отходами сейчас – именно северная часть Тихого океана.

В океанах Земли скопилось 268 тысяч тонн пластиковых отходов

Так, в океанах нашей планеты на данный момент уже скопилось примерно 268 тысяч тонн отходов из пластика. Такие данные исследования проекта Dumpark. К примеру - исследователи в процессе 24 своих последних экспедиций даже разработали интерактивную карту Земли, показывающую число отходов из пластика в воде планеты.

В океанах, согласно данным специалистов – есть 5,25 триллиона мусорных частиц из пластика. А создатели же карты хотели бы обратить внимание людей на эту проблему. Сейчас пока что наименее загрязнен такими отходами юг Атлантического океана, а также еще – Средиземное море.

Как сообщал УРА-Информ, мусор со Львова планируют убрать до середины июля.


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