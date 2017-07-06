11:32 06.07.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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В главном офисе "ПриватБанка" НАБУ проводит обыски

Сотрудники Национального антикоррупционного бюро в четверг утром, 6 июля, пришли с обыском в главный офис "ПриватБанка", который расположен в Днепре.

В главном офисе

Обыски проводятся в рамках расследования уголовного дела против должностных лиц банка, подозреваемых в злоупотреблении служебным положением и растрате средств финучреждения в особо крупных размерах. Об этом на своей страничке в Facebook сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным ведомства, действия менеджмента и бывших владельцев банка нанесли государству ущерб в сумме 116,8 миллиардов гривен.

При этом в пресс-службе банка сообщили журналистам, что проводящиеся обыски являются плановой операцией и сотрудники НАБУ никоим образом не вмешиваются в работу офиса.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Генеральная прокуратура расследует кредитование связанных с "ПриватБанком" структур на десятки миллиардов гривен.


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